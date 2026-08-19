NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Taylor Devices-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 19.08.2025 wurde die Taylor Devices-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 45.00 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Taylor Devices-Aktie investiert, befänden sich nun 222.222 Taylor Devices-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’424.44 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Anteils am 18.08.2026 auf 55.91 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 12’424.44 USD, was einer positiven Performance von 24.24 Prozent entspricht.

Taylor Devices wurde jüngst mit einem Börsenwert von 179.10 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch