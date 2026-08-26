NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Taylor Devices-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Taylor Devices-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22.01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.543 Taylor Devices-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 59.66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 271.06 USD wert. Mit einer Performance von +171.06 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Taylor Devices wurde am Markt mit 186.76 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch