Taylor Devices Aktie 975864 / US8771631053
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Taylor Devices von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Taylor Devices-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Taylor Devices-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Taylor Devices-Aktie bei 20.80 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Taylor Devices-Aktie investiert, befänden sich nun 48.077 Taylor Devices-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 2’985.58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62.10 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 198.56 Prozent angezogen.
Insgesamt war Taylor Devices zuletzt 194.58 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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