NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Taylor Devices von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Taylor Devices-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 19.30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 518.135 Taylor Devices-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Taylor Devices-Aktie auf 61.31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31’766.84 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 217.67 Prozent gleich.

Der Marktwert von Taylor Devices betrug jüngst 200.67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch