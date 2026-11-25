Am 24.11.2021 wurde das Taylor Devices-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11.48 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 87.108 Taylor Devices-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’741.29 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Anteils am 24.11.2026 auf 54.43 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 374.13 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Taylor Devices zuletzt 176.87 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch