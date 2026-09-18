NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Take Two-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Take Two-Aktie 151.66 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 6.594 Take Two-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 210.62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’388.76 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 38.88 Prozent.

Take Two erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch