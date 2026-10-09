Take Two Aktie 622906 / US8740541094
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09.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Take Two-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Take Two-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 143.13 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Take Two-Aktie investiert hat, hat nun 6.987 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 209.37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’462.80 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46.28 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Take Two belief sich jüngst auf 38.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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