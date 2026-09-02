Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Synopsys von vor einem Jahr bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Synopsys-Aktien verlieren können.
Am 02.09.2025 wurde die Synopsys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 592.01 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16.892 Synopsys-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 414.82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7’006.98 USD wert. Mit einer Performance von -29.93 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Synopsys einen Börsenwert von 84.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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