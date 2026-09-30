NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synopsys-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Synopsys-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Synopsys-Papier bei 493.39 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Synopsys-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.203 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 415.09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84.13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15.87 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Synopsys belief sich zuletzt auf 80.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch