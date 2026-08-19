Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synopsys von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Synopsys-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Synopsys-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Synopsys-Aktie an diesem Tag bei 315.99 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Synopsys-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.316 Synopsys-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 404.41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127.98 USD wert. Mit einer Performance von +27.98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Synopsys eine Marktkapitalisierung von 79.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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