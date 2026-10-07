Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synopsys von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Synopsys gewesen.
Am 07.10.2023 wurde das Synopsys-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 473.26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.113 Synopsys-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’067.43 USD, da sich der Wert einer Synopsys-Aktie am 06.10.2026 auf 505.17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.74 Prozent gesteigert.
Synopsys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 93.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Synopsys Inc.
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