NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synopsys von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 07.10.2023 wurde das Synopsys-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 473.26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.113 Synopsys-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’067.43 USD, da sich der Wert einer Synopsys-Aktie am 06.10.2026 auf 505.17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.74 Prozent gesteigert.

Synopsys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 93.26 Mrd. USD.

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Redaktion finanzen.ch