NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synopsys-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Synopsys-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Synopsys-Anteile an diesem Tag 59.38 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 168.407 Synopsys-Aktien im Depot. Die gehaltenen Synopsys-Anteile wären am 22.09.2026 68’918.83 USD wert, da der Schlussstand 409.24 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 589.19 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Synopsys belief sich jüngst auf 76.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch