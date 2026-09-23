Synaptics Aktie 1367045 / US87157D1090
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synaptics von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Synaptics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Synaptics-Papier statt. Zum Handelsende stand die Synaptics-Aktie an diesem Tag bei 187.22 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Synaptics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.534 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (97.64 USD), wäre die Investition nun 52.15 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47.85 Prozent abgenommen.
Der Synaptics-Wert an der Börse wurde auf 3.77 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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