NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synaptics von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde die Synaptics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 98.01 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.203 Synaptics-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 1’200.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117.70 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20.09 Prozent gesteigert.

Synaptics wurde am Markt mit 4.63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch