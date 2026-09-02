Synaptics Aktie 1367045 / US87157D1090
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synaptics von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Synaptics-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Synaptics-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 58.42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.712 Synaptics-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 162.91 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Anteils am 01.09.2026 auf 95.17 USD belief. Damit wäre die Investition um 62.91 Prozent gestiegen.
Synaptics wurde am Markt mit 3.79 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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