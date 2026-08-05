NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synaptics-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Synaptics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 55.49 USD wert. Bei einem Synaptics-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 180.213 Synaptics-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 19’203.46 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Papiers am 04.08.2026 auf 106.56 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 19’203.46 USD, was einer positiven Performance von 92.03 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Synaptics einen Börsenwert von 4.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch