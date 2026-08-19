NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synaptics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Synaptics-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Synaptics-Papier 88.23 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11.334 Synaptics-Papiere. Die gehaltenen Synaptics-Papiere wären am 18.08.2026 1’188.14 USD wert, da der Schlussstand 104.83 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 18.81 Prozent.

Der Börsenwert von Synaptics belief sich jüngst auf 4.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch