NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synaptics von vor einem Jahr abgeworfen

Synaptics-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 67.84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.474 Synaptics-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (117.41 USD), wäre die Investition nun 173.07 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +73.07 Prozent.

Synaptics war somit zuletzt am Markt 4.66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch