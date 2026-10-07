Synaptics Aktie 1367045 / US87157D1090
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synaptics von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Synaptics gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Synaptics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 65.65 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Synaptics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 152.323 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’185.83 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Papiers am 06.10.2026 auf 119.39 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 81.86 Prozent zugenommen.
Synaptics war somit zuletzt am Markt 4.74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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