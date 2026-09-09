NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synaptics von vor einem Jahr abgeworfen

Am 09.09.2025 wurden Synaptics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Synaptics-Anteile bei 69.92 USD. Bei einem Synaptics-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.302 Synaptics-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 94.72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’354.69 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35.47 Prozent angezogen.

Synaptics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch