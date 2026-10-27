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|Strategy (ex MicroStrategy)-Anlage im Blick
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27.10.2026 16:02:40
NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile an diesem Tag 71.50 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hat, hat nun 13.986 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (139.82 USD), wäre die Investition nun 1’955.47 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95.55 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Strategy (ex MicroStrategy) belief sich zuletzt auf 58.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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