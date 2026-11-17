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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 48.62 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20.567 Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (103.03 USD), wäre die Investition nun 2’119.00 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 111.90 Prozent gesteigert.
Strategy (ex MicroStrategy) war somit zuletzt am Markt 47.10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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