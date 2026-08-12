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Steven Madden Aktie 160093 / US5562691080

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Steven Madden-Anlage 12.08.2026 16:02:41

NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Steven Madden von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Steven Madden-Aktie Anlegern gebracht.

Steven Madden
38.62 CHF -1.59%
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Heute vor 1 Jahr wurde die Steven Madden-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Steven Madden-Papier bei 26.10 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Steven Madden-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 38.314 Steven Madden-Anteilen. Die gehaltenen Steven Madden-Aktien wären am 11.08.2026 1’850.19 USD wert, da der Schlussstand 48.29 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85.02 Prozent vermehrt.

Der Steven Madden-Wert an der Börse wurde auf 3.58 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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