NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Steven Madden von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die Steven Madden-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Steven Madden-Papier bei 26.10 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Steven Madden-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 38.314 Steven Madden-Anteilen. Die gehaltenen Steven Madden-Aktien wären am 11.08.2026 1’850.19 USD wert, da der Schlussstand 48.29 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85.02 Prozent vermehrt.

Der Steven Madden-Wert an der Börse wurde auf 3.58 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch