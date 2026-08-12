Steven Madden Aktie 160093 / US5562691080
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Steven Madden von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Steven Madden-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde die Steven Madden-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Steven Madden-Papier bei 26.10 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Steven Madden-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 38.314 Steven Madden-Anteilen. Die gehaltenen Steven Madden-Aktien wären am 11.08.2026 1’850.19 USD wert, da der Schlussstand 48.29 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85.02 Prozent vermehrt.
Der Steven Madden-Wert an der Börse wurde auf 3.58 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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