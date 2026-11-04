NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Steven Madden-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Steven Madden-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Steven Madden-Papier bei 32.84 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Steven Madden-Aktie investiert hat, hat nun 30.451 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Steven Madden-Aktie auf 44.03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’340.74 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34.07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Steven Madden bezifferte sich zuletzt auf 3.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch