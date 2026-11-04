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Steven Madden Aktie 160093 / US5562691080

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Frühes Investment 04.11.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Steven Madden-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Steven Madden-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Steven Madden
37.34 CHF 2.66%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Steven Madden-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Steven Madden-Papier bei 32.84 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Steven Madden-Aktie investiert hat, hat nun 30.451 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Steven Madden-Aktie auf 44.03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’340.74 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34.07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Steven Madden bezifferte sich zuletzt auf 3.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’836.17 13.91 SIBAEU
Short 16’475.59 8.67 SRB2PU
SMI-Kurs: 14’973.17 04.11.2026 16:04:43
Long 14’300.41 19.40 SN2OBU
Long 13’996.42 13.91 SWBSHU
Long 13’414.49 8.96 SPB9EU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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