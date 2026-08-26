NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steven Madden-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Steven Madden-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Steven Madden-Aktie bei 40.25 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Steven Madden-Aktie investiert, befänden sich nun 2.484 Steven Madden-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 45.50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113.04 USD wert. Mit einer Performance von +13.04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Steven Madden belief sich zuletzt auf 3.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch