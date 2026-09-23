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Steven Madden Aktie 160093 / US5562691080

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Frühe Anlage 23.09.2026 16:02:27

NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steven Madden-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Steven Madden-Aktie Investoren gebracht.

Steven Madden
36.18 CHF 0.56%
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Heute vor 5 Jahren wurde das Steven Madden-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Steven Madden-Papier an diesem Tag bei 42.50 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Steven Madden-Aktie investiert hätte, hätte er nun 23.529 Anteile im Depot. Die gehaltenen Steven Madden-Aktien wären am 22.09.2026 1’045.88 USD wert, da der Schlussstand 44.45 USD betrug. Mit einer Performance von +4.59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Steven Madden jüngst 3.13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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