NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Steven Madden-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Steven Madden-Aktie an diesem Tag bei 43.90 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 227.790 Steven Madden-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (45.06 USD), wäre das Investment nun 10’264.24 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2.64 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Steven Madden belief sich zuletzt auf 3.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch