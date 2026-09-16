NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 3 Jahren eingebracht

Am 16.09.2023 wurden Steven Madden-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Steven Madden-Papier bei 31.80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.145 Steven Madden-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 127.23 USD, da sich der Wert einer Steven Madden-Aktie am 15.09.2026 auf 40.46 USD belief. Mit einer Performance von +27.23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Steven Madden belief sich zuletzt auf 3.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch