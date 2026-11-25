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|Rentabler Steven Madden-Einstieg?
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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Steven Madden-Aktien gewesen.
Steven Madden-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26.27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38.071 Steven Madden-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’538.45 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Papiers am 24.11.2026 auf 40.41 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53.85 Prozent gesteigert.
Alle Steven Madden-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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