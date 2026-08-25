NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steel Dynamics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Steel Dynamics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 133.28 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 75.030 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 229.27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’202.13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 72.02 Prozent vermehrt.

Alle Steel Dynamics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch