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Steel Dynamics Aktie 551723 / US8581191009

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Steel Dynamics-Investition 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steel Dynamics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Steel Dynamics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Steel Dynamics
187.12 CHF -2.23%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Steel Dynamics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Steel Dynamics-Aktie bei 107.22 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Steel Dynamics-Papier investiert hätte, hätte er nun 9.327 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.09.2026 2’148.76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 230.39 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 114.88 Prozent angewachsen.

Am Markt war Steel Dynamics jüngst 33.43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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