NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steel Dynamics-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Steel Dynamics-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Steel Dynamics-Aktie an diesem Tag 32.35 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 30.912 Steel Dynamics-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 227.56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’034.31 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 603.43 Prozent angewachsen.

Steel Dynamics wurde am Markt mit 31.53 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch