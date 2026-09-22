Steel Dynamics Aktie 551723 / US8581191009
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Steel Dynamics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurden Steel Dynamics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 139.07 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Steel Dynamics-Aktie investiert, befänden sich nun 0.719 Steel Dynamics-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (229.99 USD), wäre das Investment nun 165.38 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65.38 Prozent zugenommen.
Am Markt war Steel Dynamics jüngst 33.70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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