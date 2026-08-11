Steel Dynamics Aktie 551723 / US8581191009
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Steel Dynamics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Steel Dynamics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Steel Dynamics-Anteile betrug an diesem Tag 71.52 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.398 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.08.2026 375.56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 268.60 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 275.56 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Steel Dynamics belief sich zuletzt auf 37.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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