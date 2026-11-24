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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Steel Dynamics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Steel Dynamics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 111.50 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.897 Steel Dynamics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 193.29 USD, da sich der Wert eines Steel Dynamics-Anteils am 23.11.2026 auf 215.52 USD belief. Damit wäre die Investition 93.29 Prozent mehr wert.
Alle Steel Dynamics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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