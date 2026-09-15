Steel Dynamics Aktie 551723 / US8581191009
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15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Steel Dynamics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Steel Dynamics-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23.66 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hat, hat nun 422.654 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Steel Dynamics-Papiere wären am 14.09.2026 99’125.11 USD wert, da der Schlussstand 234.53 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 891.25 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Steel Dynamics eine Marktkapitalisierung von 34.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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