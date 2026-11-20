Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Starbucks-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 104.30 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Starbucks-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.588 Starbucks-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2026 1’001.63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 104.47 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0.16 Prozent angewachsen.

Starbucks wurde am Markt mit 124.31 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch