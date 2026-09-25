NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: Wäre eine Starbucks-Investition von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Am 25.09.2023 wurde das Starbucks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Starbucks-Anteile bei 92.74 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 107.828 Starbucks-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (93.65 USD), wäre die Investition nun 10’098.12 USD wert. Mit einer Performance von +0.98 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Starbucks war somit zuletzt am Markt 107.45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch