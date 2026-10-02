Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Starbucks von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Starbucks-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde die Starbucks-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 112.92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Starbucks-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.886 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 94.88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84.02 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 84.02 USD entspricht einer negativen Performance von 15.98 Prozent.
Zuletzt verbuchte Starbucks einen Börsenwert von 107.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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