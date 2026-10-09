NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Starbucks von vor 10 Jahren verdient

Das Starbucks-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 53.46 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Starbucks-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18.706 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Starbucks-Papiers auf 93.21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’743.55 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +74.35 Prozent.

Am Markt war Starbucks jüngst 106.40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch