Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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09.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Starbucks von vor 10 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Starbucks-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Starbucks-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 53.46 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Starbucks-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18.706 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Starbucks-Papiers auf 93.21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’743.55 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +74.35 Prozent.
Am Markt war Starbucks jüngst 106.40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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