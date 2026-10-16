NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Starbucks-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das Starbucks-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Starbucks-Aktie betrug an diesem Tag 84.34 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Starbucks-Papier investiert hätte, hätte er nun 118.568 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’486.84 USD, da sich der Wert einer Starbucks-Aktie am 15.10.2026 auf 96.88 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14.87 Prozent zugenommen.

Starbucks war somit zuletzt am Markt 106.56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch