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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Starbucks-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Starbucks-Investment gewesen.
Am 23.10.2023 wurde die Starbucks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 94.20 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Starbucks-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.062 Starbucks-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Starbucks-Papiers auf 101.91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108.18 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8.18 Prozent gesteigert.
Starbucks war somit zuletzt am Markt 112.85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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