Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SS&C Technologies-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das SS&C Technologies-Papier bei 78.75 USD. Bei einem SS&C Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.270 SS&C Technologies-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen SS&C Technologies-Anteile wären am 25.11.2026 100.05 USD wert, da der Schlussstand 78.79 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0.05 Prozent gesteigert.

SS&C Technologies wurde am Markt mit 18.45 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch