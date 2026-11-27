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|Lukrativer SS&C Technologies-Einstieg?
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27.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel wäre eine SS&C Technologies-Kapitalanlage von vor 5 Jahren heute wert
Bei einem frühen Investment in SS&C Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SS&C Technologies-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das SS&C Technologies-Papier bei 78.75 USD. Bei einem SS&C Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.270 SS&C Technologies-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen SS&C Technologies-Anteile wären am 25.11.2026 100.05 USD wert, da der Schlussstand 78.79 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0.05 Prozent gesteigert.
SS&C Technologies wurde am Markt mit 18.45 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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