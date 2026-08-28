SS&C Technologies Holdings Aktie 11186800 / US78467J1007
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28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SS&C Technologies von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in SS&C Technologies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das SS&C Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SS&C Technologies-Papier bei 56.48 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die SS&C Technologies-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 177.054 SS&C Technologies-Aktien. Die gehaltenen SS&C Technologies-Aktien wären am 27.08.2026 14’778.68 USD wert, da der Schlussstand 83.47 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 47.79 Prozent.
SS&C Technologies war somit zuletzt am Markt 19.48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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