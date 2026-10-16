NASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SS&C Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem SS&C Technologies-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 79.54 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das SS&C Technologies-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.257 SS&C Technologies-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 84.19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.85 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 105.85 USD, was einer positiven Performance von 5.85 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von SS&C Technologies belief sich jüngst auf 19.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch