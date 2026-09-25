SS&C Technologies Holdings Aktie 11186800 / US78467J1007
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25.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SS&C Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SS&C Technologies-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden SS&C Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die SS&C Technologies-Aktie an diesem Tag 53.78 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.859 SS&C Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen SS&C Technologies-Aktien wären am 24.09.2026 145.97 USD wert, da der Schlussstand 78.50 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 45.97 Prozent.
Insgesamt war SS&C Technologies zuletzt 18.73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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