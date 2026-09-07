Southside Bancshares Aktie 470821 / US84470P1093
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Investition
|
07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Southside Bancshares-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Southside Bancshares-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Southside Bancshares-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 37.94 USD wert. Bei einem Southside Bancshares-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 263.574 Southside Bancshares-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’653.14 USD, da sich der Wert einer Southside Bancshares-Aktie am 04.09.2026 auf 32.83 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13.47 Prozent verringert.
Southside Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 979.52 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Southside Bancshares Inc
Analysen zu Southside Bancshares Inc
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.