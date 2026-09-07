NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Southside Bancshares-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Southside Bancshares-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 37.94 USD wert. Bei einem Southside Bancshares-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 263.574 Southside Bancshares-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’653.14 USD, da sich der Wert einer Southside Bancshares-Aktie am 04.09.2026 auf 32.83 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13.47 Prozent verringert.

Southside Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 979.52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch