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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Southside Bancshares eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde das Southside Bancshares-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Southside Bancshares-Papier an diesem Tag 41.59 USD wert. Bei einem Southside Bancshares-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.044 Southside Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 809.33 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Anteils am 30.10.2026 auf 33.66 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 19.07 Prozent vermindert.
Southside Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.00 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Southside Bancshares Inc
Analysen zu Southside Bancshares Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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