NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Southside Bancshares-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Southside Bancshares-Papier an diesem Tag 41.59 USD wert. Bei einem Southside Bancshares-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.044 Southside Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 809.33 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Anteils am 30.10.2026 auf 33.66 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 19.07 Prozent vermindert.

Southside Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.00 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch