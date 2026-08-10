Southside Bancshares Aktie 470821 / US84470P1093
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Southside Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Southside Bancshares-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Southside Bancshares-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Southside Bancshares-Anteile betrug an diesem Tag 37.17 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26.903 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 32.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 872.75 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 12.73 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Southside Bancshares eine Marktkapitalisierung von 966.39 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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