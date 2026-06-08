NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Southside Bancshares-Investment von vor 3 Jahren verdient

Die Southside Bancshares-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 28.99 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Southside Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 34.495 Southside Bancshares-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’143.50 USD, da sich der Wert einer Southside Bancshares-Aktie am 05.06.2026 auf 33.15 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14.35 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Southside Bancshares einen Börsenwert von 988.58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch